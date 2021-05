Covid, bollettino oggi 13 maggio: a Latina 63 nuovi casi e nessuna vittima

Sessantatre nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino della Asl pontina di oggi, 13 maggio, fotografa un nuovo calo rispetto ai 99 contagi di ieri e conferma l'andamento altalenante (martedì i casi erano solo 31). Fortunatamente oggi non si registrano vittime dopo i cinque decessi di ieri. I nuovi contagi nel capoluogo sono 12, dieci a Cisterna: sono solo due le città con nuovi casi in doppia cifra.

Questa la mappa dei contagi nei 33 comuni pontini:



Otto i ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore e vaccinazioni vicine a quota quattromila.

