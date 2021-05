Covid, bollettino oggi 11 maggio: in provincia di Latina solo 31 casi

Solo 31 nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina: il bollettino Asl di oggi, 11 maggio, regala una buona notizia. Il dato è relativo ai tamponi effettuati domenica (800) , ma i positivi riscontrati sono davvero pochi, molti di meno rispetto ai 108 di ieri individuati nei 900 tamponi effettuati sabato.

Queta la mappa completa dei contagi di oggi:



Per la prima volta da molti mesi non ci sono comuni in doppia cifra. Nel capoluogo appena 7 i nuovi casi trovati. Purtroppo ci sono altre due vittime: un morto è di Sabaudia e il secondo era residente fuori provincia.

La mappa regionale

Dopo molte settimane Latina non è più maglia nera. Nelle province del Lazio sono stati registrati 120 casi e 7 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 31 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano due decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 27 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; un decesso.

Ultimo aggiornamento: 17:08

