Covid, il bollettino della Asl di oggi 20 giugno: in provincia sei nuovi casi e nessuna vittima

Sono sei i nuovi contagi accertati oggi in provincia di Latina, distribuiti in altrettanti comuni pontini. Un solo caso dunque rispettivamente a Cisterna, Fondi, Latina, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Sezze, 324 positivi dall'inizio del mese di giugno. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore, che restano dunque ferme a 17 da giugno ad oggi, nessun ricovero e sono a zero anche le nuove guarigioni.

Un ultimo dato del bollettino della Asl è invece relativo alle somministrazioni di vaccino, che sono state nell'arco di una giornata 5.307.