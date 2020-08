Covid, la titolare del bar 111 di Latina: «Situazione imbarazzante, siamo ancora in attesa di risposte»

Ultimo aggiornamento: 11:03

Nuovo video della titolare del bar 111 di Latina, chiuso sabato scorso dopo che un ragazzo che la sera di martedì 28 luglio che aveva partecipato ad una cena di laurea è risultato positivo.La signora Rossella esprime la sua preoccupazione e il suo rammarico per non aver avuto ancora notizie dalla Asl rispetto alla riapertura e aggiunge che il papà del ragazzo che ha festeggiato la laurea nel suo locale che si trova su via del Lido ha chiamato per scusarsi e ha rassicurato i titolari sul fatto che la sua famiglia e gli altri ragazzi che hanno partecipato alla cena sono risultati tutti negativi ai tamponi. Ma ascoltiamo cosa dice Rossella, che definisce la vicenda «imbarazzante, visto che non abbiamo ad oggi nessuna risposta nonostante abbiamo inviato tutta la documentazione richiesta alla Asl».Nella giornata di sabato a Latina sono stati chiusi altri due locali, la discoteca l'Ombelico e la pizzeria Scacco Matto che però ha ottenuto l'autorizzazione a riaprire domenica.