Covid, avanti con mille nuovi casi ogni giorno

Ieri quasi mille nuovi casi di contagio al coronavirus, sette giorni prima, l'ultima domenica di giugno erano stati 578. E' in questi due numeri la fotografia dell'impennata dei nuovi contagi in provincia di Latina. Quella che si è chiusa ieri è stata la peggiore da mesi sul fonte della pandemia. In sette giorni i nuovi contagi sono stati 6.324. Il bollettino di ieri, 3 luglio, della Asl di Latina segnalava 939 nuovi casi e una vittima ad Aprilia. Per due volte negli ultimi sette giorni ci sono stati più di mille casi, per due volte più di novecento, per due volte più di 800 e solo un giorno, lunedì scorso solo 256 casi.

La città con più nuovi contagi Covid è stato anche ieri di gran lunga il capoluogo con un terzo dei contagi di tutta la provincia (306). Seguono a distanza Terracina (82), Aprilia (77) e Formia (77).

Ieri sono state vaccinate 51 persone, di queste appena 17 hanno ricevuto la quarta dose. A questo proposito ieri l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato è tornato sull'argomento. «Sarebbe opportuno - ha commentato - che le autorità tecnico-scientifiche del Ministero della Salute valutino l'opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla 4 dose del vaccino Covid».

Infatti il Lazio è una delle regioni con il maggior incremento di casi. La prima è la Campania, con 10.078, seguita dal Lazio (8.673) e dalla Lombardia (8.542). A trainare la nuova ondata, anomala visto il periodo estivo, è la sottovariante Omicron BA.5: uno dei virus più contagiosi mai visti secondo gli esperti, con un indice di contagio R0 intorno a 20. Vale a dire che ogni individuo infetto può causare in media 20 nuove infezioni. Numeri che rendono il tracciamento impossibile e i contagi purtroppo molto più semplici. In provincia da giorni ci sono casi praticamente in tutti i comuni, ieri un nuovo contagio è stato registrato perfino a Ventotene che era rimasta covid free da giorni.

