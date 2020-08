Il reparto di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria Goretti, area Covid, è di nuovo pieno. Se i contagi vanno avanti ai ritmi di questi giorni o si trasferiscono i pazienti altrove o si riapre la medicina d'urgenza dedicata soltanto ai pazienti positivi al virus. È una delle conseguenze della risalita dei casi. Nonostante la stragrande maggioranza dei pazienti venga seguita a domicilio, infatti, i ricoveri sono aumentati e i pazienti attualmente ospedalizzati sono 39. Dato che non fa dormire sonni tranquilli ai vertici Asl.

Vedi anche > Dimesso l'ultimo paziente: chiude il reparto Covid di medicina d'urgenza al "Goretti"

I DATI

IL CIRCOLO CITTADINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 12 in tutto i casi positivi registrati ieri dalla Asl di Latina, solo sette dei quali sono però conteggiati nel numero complessivo dei pazienti pontini, contagiati mentre altri cinque sono relativi a persone residenti fuori provincia e dunque ufficialmente in carico ad altre aziende sanitarie locali. Per quanto riguarda i nuovi positivi, sei sono trattati a domicilio, uno solo ricoverato. Due sono cittadini di Aprilia, uno di Cisterna, due di Sezze, altri due casi riguardano infine il capoluogo pontino. Si tratta per la gran parte di contatti di persone già risultate positive, di due rientri dalla Sardegna e di uno dalla Francia. I nuovi tamponi fanno salire ancora il conteggio totale a 708 pazienti da inizio emergenza sanitaria, con un indice di prevalenza (che indica il numero di casi ogni 10mila abitanti) che si attesta ora a 12,31. Gli attuali positivi arrivano a 131, di cui 92 trattati a domicilio e 39 ricoverati in ospedale in condizioni più serie. Non si registrano ormai da circa due mesi nuovi decessi legati al covid, ma resta fermo purtroppo anche il numero complessivo di guariti e negativizzati: 540 dai primi mesi della pandemia.Nella giornata di ieri si è diffusa anche la notizia di una donna, risultata poi positiva al tampone, che aveva frequentato il circolo cittadino di Latina. Gli ispettori della Asl hanno quindi effettuato un sopralluogo nella struttura verificando in realtà che tutte le normative anticovid erano rispettate e che la struttura conserva un registro di tutti gli ospiti così come prevede la normativa. La donna contagiata inoltre aveva frequentato il circolo nell'area esterna e non nei locali interni. Ora la Asl valuterà la possibilità di effettuare eventualmente una ulteriore sanificazione degli ambienti. Nessun nuovo caso è stato registrato nel bollettino Asl nei comuni del sud pontino, ma sono in corso tamponi ai contatti dei positivi e verifiche del dipartimento di prevenzione che continua a monitorare la situazione per il rischio di focolai.A Sperlonga, per esempio, L lo stabilimento Gabbiano ieri è rimasto chiuso « per sanificazione dell' intera struttura e garantire la salvaguardia dei propri clienti». C'era stato, infatti, il passaggio di un turista risultato positivo.© RIPRODUZIONE RISERVATA