Covid, ancora un contagio a Priverno ma cresce anche il numero dei guariti in provincia di Latina

Con un nuovo positivo nel comune di Priverno , salgono a 546 i contagi totali in provincia di Latina.Secondo il bollettino Asl, che segna un nuovo piccolo incremento dopo due giornate consecutive senza nuovi casi di covid, aumenta fortunatamente anche il numero di guariti: + 6 in sole 24 ore.Nessun paziente attualmente è ricoverato in terapia intensiva ma ci sono ancora 103 persone che lottano tra ospedali, alberghi e abitazioni per sconfiggere il virus.Nonostante il focolaio di Priverno sia il più recente in provincia di Latina, la metà dei pazienti risulta già guarito. Gli altri positivi, tutti isolati e monitorati, si concentrano invece perlopiù tra il capoluogo e la città di Aprilia. Situazione discretamente positiva anche in regione che oggi conta soltanto 11 nuovi casi: oltre al + 1 di Latina, altri dieci nelle Asl di Roma 1, 2 e 3.