Covid, altri 29 casi in provincia di Latina: capoluogo, Aprilia, Terracina e Gaeta le città più colpite

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 29 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cori(1), di Formia (2), di Gaeta (6), di Latina (6), di Pontinia (1) e di Terracina (7)». Il bollettino odierno della Asl di Latina conferma - all'indomani dell'ordinanza della Regione Lazio che fissa restrizioni per la provincia) che la situazione resta critica.

I contagi riguardano particolarmente il capoluogo, Aprilia e Terracina e a sorpresa anche Gaeta. Attualmente in provincia ci sono 839 contagiati, di questi 740 sono le persone curate a casa, mentre sono 99 i pazienti ricoverati tra il Goretti di Latina e le altre strutture Covid del Lazio. Il manager Asl Giorgio Casati ha spiegato oggi cosa preoccupa di più.

Fortunatamente non si registrano nuovi decessi. I cadi titali sono arrivati a 1558, e di questi i guariti sono 680. L'indice di prevalenza (ovvero il numero di contagi attuali per 10 mila abitanti) sale ancora arrivando a 27,08.

La Asl ricorda che, «in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di "Drive in" per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2». Attivato anche un drive3 in all'ex Rossi sud di Latina dedicato agli studenti in quarantena.

