Covid, altri 24 casi in provincia di Latina: undici nel capoluogo

Ultimo aggiornamento: 17:06

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 24 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di(1), di(4), di(11), di(2), di(1), di(1),di(1), di(1) e di(2). Non si registrano nuovi decessi», lo ha appena comunicato la Asl di Latina. Nuovi casi quindi in nove diverse città potine e record nel capoluogo con undici nuovi positivi.In totale dall'inizio della pandemia sono stati contagiati 1296 residenti in provincia di latina: è facile immaginare che entro domani si raggiungerà quota 1300. Di questi solo la metà sono guariti: 655. Attualmente sono positivi in 602 e di questi 521 sono curati a casa (dove devono restare in isolamento) mentre 81 sono le persone ricoverate tra il Goretti e altre strutture covid del Lazio.La Asl comunica che lunedì 5 Ottobre l’accesso al “drive in” di Latina «non sarà regolato dalla prenotazione per riprogrammazione dell’applicativo». Mentre dalla giornata di martedì 6 Ottobre «l’accesso tornerà ad essere regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata nel giorno precedente (lunedì)». Ma visto che le persone in coda in questi giorni sono state talmente tante, la Asl consiglia «a tutti i cittadini che si troveranno in coda lunedì 5 ottobre, di prenotare per il giorno successivo al fine di avere la certezza di effettuare il tampone in un tempo ragionevole».«Dalla giornata di martedì 6 Ottobre - chiarisce la Asl - non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione: cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento; cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione». E quindi «al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportatoseguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf ».