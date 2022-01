Covid, altri 1.043 nuovi casi e 20 ricoveri. Il bollettino della Asl di Latina dell'8 gennaio

Altri 1.043 casi Covid in provincia di Latina e 10 nuovi ricoveri. Il dato odierno fornito dalla Asl di Latina accerta il maggior numero di nuovi contagiati nel capoluogo Pontino, con 345 casi. Seguono Fondi, con 84 nuove positività, Aprilia con 82, Terracina con 79, Formia con 69 e Sezze con 59. Negli altri comuni si sono registrati 2 casi a Bassiano, a Campodimele e 4 a Castelforte, 34 a Cisterna di Latina e 13 a Cori, 10 a Gaeta e 49 ad Itri; 29 nuove positività a Lenola e 6 a Maenza, 27 i nuovi contagi a Minturno e 20 a Monte San Biagio, 16 a Norma e 9 a Pontinia, zero casi a Ponza, Ventotene e Roccasecca dei Volsci, e ancora 4 a Priverno, 2 a Prossedi, 5 a Roccagorga e 6 a Rocca Massima. Venti nuovi casi a Sabaudia, 3 a San Felice Circeo, 13 a Santi Cosma e Damiano, 17 a Sermoneta, 3 a Sonnino, 4 a Sperlonga e 8 a Spigno Saturnia. Al numero totale di 1.043 si aggiungono altre 8 positività fuori provincia, per un totale di 1.051.

Fortunatamente la rilevazione, eseguita nella giornata di ieri attraverso quasi 9.000 tamponi, non ha accertato nuovi decessi, ma preoccupano i dieci nuovi ricoveri per l’ulteriore pressione sulla rete ospedaliera. Ventiquattro le guarigioni nelle ultime 24 ore. In base al bollettino odierno della Asl di Latina risultano eseguite, nella giornata di ieri, 6.674 vaccinazioni: 571 prime dosi, 792 seconde dosi e 5.311 terze dosi.