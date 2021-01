LA SITUAZIONE

Si va ridimensionando la curva del covid in provincia di Latina dopo i picchi a oltre quota 300 dei giorni scorsi, ma i contagi restano stabilmente sopra i 100 giornalieri. Ieri il bollettino della Asl ha riportato altri 147 casi e ancora tre decessi, numeri in linea con quelli delle 24 ore precedenti ma decisamente ancora alti per pensare a un'inversione di tendenza. A conti fatti del resto nei soli primi 9 giorni del 2021 sono stati già registrati 1860 nuovi casi di covid distribuiti nella maggior parte dei comuni pontini, mentre sono 16.404 i cittadini residenti in provincia che si sono contagiati dal mese di marzo ad oggi. Analizzando nel dettaglio i nuovi casi, ci sono 31 positivi nella città di Latina, 16 nel comune di Sezze, 11 a Priverno e nel comune di Fondi, nove a Formia e Terracina, otto rispettivamente nelle città di Aprilia e di Cisterna, sette a Pontinia e San Felice Circeo, quattro a Gaeta e Roccagorga, tre rispettivamente a Itri, Minturno, Sonnino, ancora due nei territori di Cori, Sabaudia, Sperlonga, uno infine a Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta e Ventotene. Per un totale di 25 comuni coinvolti su 33. Ancora un piccolo aumento di pazienti guariti, ma i numeri restano troppo bassi rispetto ai contagi: sono state infatti 44, nelle ultime 24, ore le persone negativizzate. Sono invece ancora tre i decessi, tre pazienti che erano residenti rispettivamente a Norma, Sezze e Terracina e che avevano 69, 86 e 91 anni. Nel solo mese di gennaio arrivano così già a 28 i morti per covid, mentre sono 279 (considerando solo i cittadini della provincia) nell'arco dei dieci mesi di pandemia. La situazione del Lazio resta più o meno invariata. I contagi calano di qualche decina di unità rispetto al giorno precedente (sono stati ieri 1543) ma diminuiscono anche i tamponi processati che sono 12mila, più di 600 in meno di venerdì. Cresce il numero dei decessi (54) mentre i guariti sono 1175 nelle ultime 24 ore. Il Lazio arriva complessivamente a contare 178mila contagi da marzo, di cui 95mila guariti, 4114 decessi, oltre 78mila attuali positivi. In tutta la regione il rapporto tra positivi è attualmente al 12%. Il Seresmi intanto ha reso noto che tra i casi confermati nel Lazio l'età media è di 46 anni, equamente ripartiti tra uomini (che sono il 51,4% dei contagiati) e donne (che sono invece il 48,6%). Dall'inizio della pandemia i casi sono così distribuiti: il 18,3% nella Asl di Roma 1, il 20,9% nella Asl Roma 2, l'11% nella Asl Roma 3, il 4,8% a Roma 4, il 9,3 a Roma 5, il 10,6% nella Asl Roma 6, l'8,1% nella Asl di Frosinone, l'8,8% nella Asl di Latina, il 3% nella Asl di Rieti e infine il 5,4% in quella di Viterbo. Il 76,3% dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing. Il 96,2% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,2% è ricoverato in terapia intensiva. Ad oggi si registra il 45,9% di guariti e il 2,2% di decessi per covid. Un ultimo sguardo alle operazioni di vaccinazione. La regione arriva a quota 64.111, la provincia pontina a 3.491.

Ultimo aggiornamento: 09:20

