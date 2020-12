Quatantacinque nuovi contagi in provicica di Latina: è il dato più basso da mesi ma solo perché ieri, giorno di Natale, i drive in in provincia di Latina erano chiusi. I nuovi casi sono quelli processati il giorno precedente ma notificati solo ieri. Analogamente ci sono anche 109 nuovi guariti. Purtroppo anche altre tre vittime: una a Formia e due fuori dal territorio provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA