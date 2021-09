Covid, bollettino Asl del primo settembre: 40 nuovi casi e due ricoveri in provincia di Latina

Mercoledì 1 Settembre 2021, 19:03

Sono 40 i nuovi casi Covid in provincia di Latina, segnalati nel bollettino odierno della Asl pontina, 19 in più rispetto a quelli delle 24 ore precedenti. Le 40 nuove positività sono distribuite sul territorio nel seguente modo: 8 a Fondi, 6 a Latina e altrettanti ad Aprilia, 3 a Gaeta e 3 a Terracina, 2 a Cisterna di Latina così come a Formia, Lenola, Minturno e San Felice Circeo, e 1 nei comuni di Ponza, Priverno, Sabaudia e Sermoneta. Nel report zero decessi, due ricoveri e 35 guarigioni. Nella giornata di ieri sono state somministrate nel territorio pontino 3.426 dosi di vaccini anti-Covid.