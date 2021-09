Covid, 31 casi in provincia di cui 17 nella città di Aprilia

Lunedì 6 Settembre 2021, 13:13

In provincia di Latina sono 31 le nuove positività accertate nelle ultime 24 ore, con un picco di ben 17 casi nella città di Aprilia. Sono invece 5 i contagi a Latina, due quelli registrati a Formia e Fondi, uno solo a Cisterna, Gaeta, Sabaudia, Sermoneta e Terracina. Da diversi giorni il bollettino della Asl non riporta nuove vittime del covid mentre il bollettino segnala un solo ricovero in ospedale. I guariti sono stati 18 e le somministrazioni di vaccino negli hub della provincia 774.