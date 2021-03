Sportello delle imprese, protocollo d'intesa tra Comune di Latina e Ucid

Protocollo d’intesa tra l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid) e il Comune di Latina per avviare una collaborazione nell’ambito dello Sportello delle Imprese promosso dal Comune.

Il protocollo prevede, in particolare, la creazione di uno sportello che fornisca informazioni alle imprese di carattere generale ma anche sulle opportunità di finanziamenti, sull'avvio di nuove attività, sul rilascio di titoli autorizzativi. Inoltre, dispone l'istituzione di un tavolo permanente all'interno del quale il Comune, le associazioni di categoria e ogni altro ente appartenente al tavolo, congiuntamente, possano analizzare e verificare le potenzialità del territorio, programmare una crescita sostenibile, attuare operazioni concrete di crescita e di sviluppo del territorio.

«La pandemia di covid-19 sta mettendo in ginocchio l’economia e a pagare sono soprattutto le micro e piccole imprese, i giovani e le donne” – lo affermano in una nota congiunta Francesco Berardi, Presidente Ucid Latina e l’assessore alle attività produttive Simona Lepori – in questo scenario occorre intervenire a sostegno di quei segmenti del tessuto economico-produttivo che rischiano di essere marginalizzati».

APPROFONDIMENTI LATINA Nasce la sezione sud pontino dell'associazione Ucid



«L’Ucid, che rappresenta quegli imprenditori e quei dirigenti di azienda ispirati al magistero sociale della Chiesa – sottolineano i promotori – grazie al fattivo contributo dei Gruppi Giovani di Latina e del Lazio, presieduti da Simona Mulè e Benedetto Delle Site, intende rafforzare le proprie progettualità sul tema dell'educazione finanziaria, dell'auto-impiego e dell’inclusione al credito dei giovani e delle donne che hanno perso negli ultimi mesi il proprio lavoro»

Ultimo aggiornamento: 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA