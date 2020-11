Sezze, focolaio in una comunità alloggio per anziani: 18 positivi

Sono 18 i casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i pazienti e il personale della comunità alloggio per anziani di Sezze “Villa Marina”.



A darne notizia la stessa responsabile della struttura situata in Via Collegrotte, la dottoressa Alessandra Recine.

«I risultati dei tamponi molecolari cui sono stati sottoposti i nostri ospiti e il personale della struttura hanno confermato la positività al Covid-19 di 13 anziani e 5 operatori - si legge nella nota diffusa dalla Recine - Abbiamo rispettato ogni forma di protocollo prevista in ambito di prevenzione, facendo addirittura più di quanto avremmo potuto fare. Ma sfortunatamente il virus ha trovato uno spazio per entrare. Quello che ci solleva - conclude la nota - è che i nostri pazienti stanno bene, così come gli operatori, e che presto potremo tornare alla normalità».

