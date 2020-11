Anche Aprilia nella "serie" di Google per aiutare gli studenti nella didattica a distanza

Nuova serie Youtube nata per aiutare gli studenti ad utilizzare gli strumenti Google per l’apprendimento. Si chiama "Google Junior Training Series" e si tratta di brevi video realizzati da educator e trainer google italiani, pensati per gli studenti e anche per chi vuole migliorare la conoscenza del mondo Google.

Sono stati tradotti e realizzati in italiano video della durata massima di 90 secondi per i giovani fruitori del servizio. Si tratta di un progetto completamente gratuito realizzato da docenti certificati Google per le scuole italiane che ad Aprilia (Latina) hanno come riferimento la docente Marilena Ferraro dell'istituto "Gramsci", unico esempio in tutta la provincia pontina.

Alessandro Bencivenni, co-leader di Geg Italia: «In questo momento in cui gli strumenti Google diventano fondamentali per la relazione educativa e per il raggiungimento degli obiettivi formativi, riteniamo che sia necessario non dare per scontate le competenze digitali degli studenti. Grazie anche alla breve durata dei video bambini e ragazzi potranno avere un ruolo più attivo nell’usare le app che, al momento, sono tra le più utilizzate nelle scuole italiane. Come educatori Google abbiamo sentito la necessità di creare dei tutorial brevi e di facile fruizione da parte degli studenti italiani che in questi ultimi tempi si ritrovano catapultati nel mondo della didattica a distanza. Il nostro piccolo contributo per mostrare a questi nuovi eroi il nostro supporto». Per Filomena Pizzulli, leader di Geg Italia, si realizza un sogno, quello di «costruire una comunità di educatori Google italiani come in altri paesi del mondo». I Google educator group, rappresentano momenti di confronto, scambio di competenze, collaborazione e ispirazione per tutti i docenti che utilizzano Google quotidianamente.

