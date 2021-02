Roccagorga zona rossa, il sindaco: «Rispettate le regole». Il grazie ad Acqualatina

Il sindaco di Roccagorga, Nancy Piccaro, ha inviato un messaggio via facebook ai cittadini per sottolineare l'importanza di rispettare le regole dopo che il piccolo centro sui Lepini è stato dichiarato zona rossa.

«Abbiamo dovuto chiudere anche i varchi dei terreni privati, dovete capire che il rispetto delle regole è fondamentale per il bene di tutti».

La sindaca ha sottolineato l'importanza di eseguire i tamponi per consentire il tracciamento e nel ringraziare le istituzioni che in questo momento sono vicine al Comune ha voluto esprimere un apprezzamento per il presidente di Acqualatina, Michele Lauriola «che quasi quotidianamente chiama per sapere se abbiamo delle necessità, lo stanno facendo in molti e li ringrazio tutti, invitandoli a venire a Roccagorga quando tutto questo sarà un brutto ricordo»

