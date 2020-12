Covid 19: prima vaccinazione a Latina, partita la campagna tra i sanitari

Un applauso ha salutato la prima vaccinazione per il Covid 19 a Latina, presso la tensostruttura dell'ospedale "Santa Maria Goretti". L'infermiera Serena Freguglia è stata la prima a ricevere la dose in un momento da consegnare alla storia. Da questa mattina è iniziata la campagna tra i sanitari con la somministrazione di 40 dosi, a seguire il piano dell'azienda prevede di coprire l'universo del personale che lavora negli ospedali e via via i soggetti a rischio fino all'intera popolazione.

APPROFONDIMENTI VIDEO Latina, parla la prima infermiera vaccinata per il Covid 19 ITALIA Prima vaccinazione Covid Latina

Presenti all'evento il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla salute Alessio D'Amato, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il prefetto Maurizio Falco e il questore Michele Spina oltre a rappresentanti della Asl, dell'ospedale e del mondo politico pontino.

Proprio Zingaretti ha affermato: «Dal 29 gennaio, con i primi turisti cinesi positivi a Roma, non ci siamo mai fermati e giorno e notte c'è una parte di questo Paese che lotta per la vita delle persone. Dobbiamo essere molto chiari, la battaglia contro il Covid sarà ancora lunga, oggi non è la fine del Covid ma è l'inizio di una nuova stagione, si è accesa una fiamma alla fine del tunnel e questo non può che darci speranza»

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA