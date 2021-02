Musica, il Collegium di Latina propone "Salotti digitali": due concerti on line

Il Collegium musicum di Latina non si ferma e nell’ambito della rassegna “La cultura e l’arte al tempo del covid”, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Latina, propone “Salotti digitali”.

Si tratta di due incontri online, disponibili su YouTube e Facebook e condivisibili, che sfruttano la musica del primo ‘900 per parlare di arte e letteratura, nella dimensione del salotto: da sempre luogo di chiacchiera e di arte, oltre che del saper-fare.

Nel primo incontro, disponibile dal 27 febbraio 2021, si incontreranno le note di due francesi: Debussy e, soprattutto, Ravel, illustri compositori che hanno segnato con le loro atmosfere sonore morbide o taglienti.

Nel secondo, disponibile dal 28 febbraio 2021, le musiche saranno invece di Hahn, Respighi, Vaughan William e Tosti, e tra contrasti e visioni differenti della musica, ci si renderà conto di quanto il confine tra musica colta e musica “leggera” sia spesso labile.

Ad accompagnare il pubblico nel viaggio musicale gli insegnanti del Collegium Musicum: Riccardo Primitivo Fiorucci e Susanna Coppotelli alle voci, Luigi Di Meo al pianoforte con la partecipazione al violino di Maria Luce Cecconi. Il filo del discorso sarà invece tenuto da Arianna Bonardi, attrice e youtuber.

«Si ringrazia il Comune di Latina per l’iniziativa che sta permettendo ad alcune associazioni latinensi di mettere in pratica progetti tanto importanti per mantenere vive la curiosità e la passione non solo di chi pratica la vita associativa, ma soprattutto della comunità intera. Il Comune ha infatti contribuito alle spese di realizzazione dei progetti presentati».

