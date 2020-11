Lavoratori delle pulizie negli ospedali, l'impegno di Asl e ditte per la sicurezza

«Saranno adottate immediate misure per garantire maggiore sicurezza e privacy e, in generale, migliorare le condizioni di lavoro di operatori portantini ed addetti alla sanificazione negli ospedali della provincia di Latina». Lo riferisce il sindacato Clas, all'indomani dell'incontro in videconferenza con i vertici della Asl e delle società Ecocleaning Italia e Dussmann Service, che forniscono personale esterno all’ospedale "Santa Maria Goretti" nel capoluogo e al “Fiorini” di Terracina.

Nel corso dell’incontro il segretario del Clas, Davide Favero, ha rappresentato la condizione di operatori portantini ed addetti alla sanificazione nei nosocomi della provincia, evidenziando una condizione difficile dovuta alla mancanza di sicurezza e privacy negli spogliatoi, la mancanza di controllo (tamponi, sierologici) per il Covid 19 sul personale dei servizi, nonché il difetto di comunicazione nei confronti degli operatori circa la presenza di possibili soggetti positivi all’interno di alcuni reparti. In ultimo, la carenza di dispositivi individuali di protezione.

A seguito di richieste di intervento avanzate la Asl di Latina ha comunicato che per l’ospedale “Goretti” del capoluogo, essendo partiti i lavori per la ristrutturazione di locali ad uso spogliatoi, ed essendo gli attuali locali utilizzati in condizioni di non sicurezza e promiscuità, sarà nell’immediato trovata una soluzione ponte.

Per l’ospedale di Terracina, ha comunicato sempre la Asl, si è provveduto a intercettare ed a consegnare già nella giornata di ieri un locale ad uso del personale dei servizi, per il cambio divise, in attesa della realizzazione del progetto di rimodulazione delle aree che avverrà nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i tamponi seriologici, la Asl comunica di aver ricevuto disposizione dalla Regione Lazio per l’effettuazione dei tamponi agli operatori, ma in attesa di informazioni più precise in tal senso, la Asl effettuerà i tamponi al solo personale sanitario e le aziende Dussmann ed Ecocleaning dovranno provvedere alla sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti.

Inoltre, riguardo i dispositivi di sicurezza, Asl ed aziende da cui dipendono i lavoratori esterni hanno convenuto che i dispositivi quali: divise monouso, guanti, mascherine ecc.., debbono essere consegnate al personale dei servizi dalle società e non dall’Azienda Sanitaria. Quest’ultima si rende comunque disponibile, in caso di particolari necessità o in una condizione di emergenza, a sopperire in via eccezionale, alla carenza di dispositivi per il personale dei servizi.

«Siamo soddisfatti per il confronto intavolato e per i risultati ottenuti a seguito del nostro intervento – ha dichiarato Favero - Abbiamo verificato la volontà di ogni soggetto coinvolto di salvaguardare la sicurezza di tutti i lavoratori dei servizi».

