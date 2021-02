Una nuova auto per la Croce rossa italiana grazie all'intesa con la Toyota

E' stata consegnata oggi - giovedì 18 febbraio 2021 - una nuova auto al Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana. Si tratta di una Toyota Corolla Touring Sport ibrida messa a disposizione da Toyota Motor Italia spa che ha deciso di sostenere il progetto “Il tempo della Gentilezza” attraverso cui la Croce rossa dallo scorso anno è al fianco della popolazione colpita dalla pandemia di Covid-19.

Come da protocollo d’intesa nazionale, la vettura è stata fornita a titolo gratuito per un primo periodo di trenta giorni. A livello locale è stato possibile implementare la fornitura grazie al contributo e al sostegno della Twin Cam, concessionaria Toyota per l’area di Latina, diretta da Alberto Abbenda.

Il presidente del Comitato di Latina, Giancarlo Rufo, ha dichiarato: «Grazie alla disponibilità della Twin Cam di Latina avremo la possibilità di garantire altri servizi in questo periodo che, seppur diminuiti rispetto al periodo iniziale della pandemia e del lockdown, sono ancora tanti e capita spesso di non riuscire a gestirli solamente con i nostri veicoli. Ci fa piacere che sia una vettura ibrida, così da testimoniare il nostro contributo per la sostenibilità ambientale». I servizi per cui sarà utilizzata la vettura Toyota saranno quelli rientranti nelle attività socioassistenziali, come la consegna dei pacchi viveri o dei farmaci a domicilio per gli anziani, il taxi sociale e altri servizi di supporto.

