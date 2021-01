In provincia 100 nuovi positivi e cinque vittime del covid. I dati del bollettino della Asl

Sono 100 oggi i nuovi casi di covid riportati dal bollettino della Asl di Latina. Una flessione della curva importante rispetto ai dati dei giorni precedenti, ma con un numero ancora molto elevato di decessi. Sono cinque infatti oggi le vittime del covid, tre delle quali registrate nei comuni di Cori, Sonnino e Terracina, mentre due riferite a pazienti in carico all'azienda sanitaria pontina ma residenti al di fuori del territorio provinciale. Per quanto riguarda i numeri, i contagi sono distribuiti in 18 comuni del territorio, con una prevalenza ancora a Latina città, che conta 20 casi, seguita da Aprilia che ne conta 16 e da Terracina con 11 nuovi positivi. Ci sono poi otto casi a Sezze, sei rispettivamente nei comuni di Cori, Formia e Gaeta, quattro a Cisterna, Fondi e Sabaudia, tre a Maenza e a San Felice Circeo, due a Sonnino, Sermoneta e Minturno, uno infine a Ponza, Pontinia e Roccagorga. Sono invece 62 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore.

