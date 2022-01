Carenze nelle strutture sanitarie per anziani, i controlli e le sanzioni dei Nas

I carabinieri del Nas di Latina hanno contestato 16 violazioni amministrative a strutture sanitarie per anziani, nell'ambito di una serie di verifiche svolte in tutta Italia durante le festività natalizie.

Le carenze hanno riguardato requisiti organizzativi e professionali (ospitati in soprannumero, mancata redazione e/o possesso di piani di assistenza individuali, turni di servizio, carta dei servizi, progetto globale) ma anche carenze igienico sanitarie e mancata attuazione delle misure di contenimento per la diffusione da Covid 19. Sono state contestate violazioni per 800 euro.