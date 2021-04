Covid, 184 nuovi casi i provincia di Latina. Record di vaccinazioni

Restano alti i numeri dei contagi in provincia di Latina: nelle ultime 24 ore riscontrati 184 nuovi casi. Fortunatamente non ci sono stati decessi. Resta alto il numero dei ricoveri al Goretti: sono 17 nell'ultimo giorno. Record invece per le vaccinazioni: per la prima volta sono state più di 2500 in un giorno.

Sessantuno i nuovi casi nel capoluogo, altri 26 riscontrati ad Aprilia, 11 a Fondi e 12 a Gaeta, 10 a Sezze. Questa la mappa completa:

