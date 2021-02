Covid, 153 nuovi contagiati in provincia di Latina e 151 guariti

Sono 153 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina . Il saldo con i guariti è quasi in equilibrio: sono 151 infatti i negativizzati nei 33 comuni. Per fortuna oggi nessuna vittima. Nel capoluogo si registra il maggior numero di nuovi casi (33), seguono Terracina (22), Cisterna (21), Aprilia (12). Altri sette casi a Roccagorga che continua ad essere l'unica microzona rossa della provincia. Zero casi a Ponza dove i positivi riscontrati negli ultimi giorni facevano temere il peggio. Anche a Sabaudia dove è stata riscontrata la variante inglese su un paziente contagiato oggi nessun nuovo caso.

Questa la mappa completa dei contagi nei comuni pontini.



APPROFONDIMENTI ECONOMIA Covid, team scienziati italiani propone piante "biofabbrica" per... FINANZA Moderna, ricavi da vaccino Covid-19 a 18,4 miliardi di dollari nel... RIETI Coronavirus: focolaio tra gli studenti, chiuso l'istituto...

E per raffronto il bollettino di un mese fa, 25 gennaio



© RIPRODUZIONE RISERVATA