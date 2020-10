Covid, 138 nuovi casi in provincia di Latina e due decessi

«Nella Asl di Latina sono centotrentotto i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantuno i casi con link al cluster di una struttura sociale per anziani ad Itri dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 90 e 102 anni con patologie». E' la situazione ordierna fotografata da Salute Lazio in attesa del bollettino Asl. I due decessi sono avvenuti nella casa di riposo di Itri, uno - la signora di 103 anni - era noto da due giorni, l'altro è avvenuto ieri.

