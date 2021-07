Covid, 12 nuovi casi in provincia di Latina e un ricovero: il bollettino del 15 luglio

Giovedì 15 Luglio 2021, 12:52

Dodici nuovi contagi accertati fra i residenti della provincia di Latina. Di questi, tre sono stati registrati a Fondi e altrettanti a Latina, due ad Aprilia e Formia, uno a Cisterna e uno a Pontinia, arrivando così a 70 positivi dall'inizio del mese di luglio.

Una lenta crescita che la Asl aveva previsto soprattutto in concomitanza con i primi rientri dalle vacanze. Non risultano però nuovi decessi per covid e nelle ultime 24 ore c'è stato un solo ricovero in ospedale. Le notifiche di guarigione riportate nel bollettino della Asl sono 51 mentre le dosi di vaccino somministrate ammontano a 4.844.