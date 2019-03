Costringe la moglie a un rapporto sessuale, la picchia e la minaccia di morte: arrestato

Ha picchiato la moglie e l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale, quindi l'ha minacciata di morte se avesse denunciato qualcosa. Lei si è fatta coraggio, ha chiamato il 112 e ha fatto arrestare il marito violento. Un uomo di 44 anni residente a Formia è stato arrestato dai carabinieri del radiomobile di Scauri.



Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e violenza sessuale. L'ennesima discussione era nata per futili motivi, ma lui aveva dato in escandescenza. I militari lo hanno fermato e il magistrato ha disposto i domiciliari in un'abitazione diversa, mentre la donna è stata accompagnata dall'ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale "Dono Svizzero" di Formia. Secondo quanto riferito ai carabinieri, analoghi episodi si ripetevano ormai da circa un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA