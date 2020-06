Così Franco Gramenzi cambiò la Benacquista Latina

Chiuso il primo lustro di attività, con l’accesso all’A2 unificata, la Benacquista Latina cambiò politica, almeno riguardo gli allenatori. In cinque anni ben 7 tecnici s’avvicendarono in panchina: Corpaci, Salzano, Polidori, Ferrari, Billeri, Garelli e Bartocci. La sterzata arrivò con l’ingaggio di Franco Gramenzi, uno che nella sua carriera quasi trentennale, aveva vinto ben 10 campionati. Il connubio con l’oggi cinquantasettenne coach di Teramo dura ancora, perché Gramenzi è stato già riconfermato per la sesta stagione in fila, quella 2020-2021.

L’ERA GRAMENZI

L’era Gramenzi s’aprì il 27 giugno del 2015, all’inizio di una estate caratterizzata da un mercato pirotecnico. Della vecchia squadra rimasero Pastore, Uglietti, Tagliabue e Ihedioha, ma furono i nuovi a innescare il salto di qualità. La coppia degli americani 2015-2016 resta ancor oggi la meglio assortita nella storia del club: l’ala Chace Stanback, al debutto in Italia, e il pivot Will Mosley, un veterano della categoria. In cabina di regia tornò Tavernelli, dopo due stagioni a Legnano. Il girone d’andata fu entusiasmata: Mosley in ogni gara regalava al pubblico giocate stellari. Nel match contro Trapani stabilì il record italiano di stoppate rifilandone 10 ai malcapitati siciliani. La macchina da guerra pontina (8 vittorie su 15 nell’andata) s’inceppò nel ritorno a causa di seri infortuni alle ginocchia per Stanback e Mosley. Furono avvicendati dal croato Novacivc e dal bulgaro Lilov. La squadra si salvò, piazzandosi nel gruppone a quota 26 nel girone Ovest.

CACCIA AI PLAY-OFF

Le tre stagioni successive furono tutte vissute alla rincorsa dei play-off, dove accedevano le prime 8 dei due gironi da 16 (Est e Ovest) ogni anno la squadra fu rifondata, soprattutto nessuno stranieri fu mai riconfermato. Nel 2016-2017 Latina puntò su un tandem statunitense al debutto in Italia, la guardia Keron DeShields e l’ala Jonathan Alredge. Arrivarono due pezzi da novanta: il pivot Mitchell Poletti e l’ala Roberto Rullo. Poletti giocò la miglior stagione della sua carriera (16 punti, 9 rimbalzi, 21 di valutazione per gara) ma Rullo non trovò mai continuità per un infortunio che lo perseguitò fin dalla preparazione. Nel nono turno di ritorno Latina vinse a Trapani (73-72) agganciando il quarto posto a quota 28. Mancavano 6 giornate, bastavano due vittorie, ma la Benacquista infilò una clamorosa serie di 5 sconfitte, vincendo solo l’ultimo match con Rieti: nell’arrivo pari merito a quota 30 con Trapani, la classifica avulsa premiò i siciliani. Stessa storia l’anno dopo: gli stranieri erano l’ala Bj Raymond e il pivot Josh Hairston. Raymond chiuse il girone Ovest da capocannoniere (21 punti di media) ma anche stavolta Latina si piazzò nona e ai play-off andò di nuovo Trapani. Nella scorsa stagione, ennesima rivoluzione copernicana: del vecchio gruppo restarono solo Tavernelli e Allodi, ma gli innesti furono azzeccatissimi: l’inglese Lawrence, lo statunitense Cralson, l’argentino Fabi e i lunghi Cucci e Baldassarre. Latina conquistò la final eight di Coppa Italia dove fu eliminata nei quarti (100-78) da Treviso, che vinse il trofeo, conquistando poi la promozione in A1. La Benacquista chiuse la stagione regolare ancora a quota 30, ma stavolta i punti bastarono per centrare i play-off per l’A1. In una emozionante serie al meglio delle 5 partite, i nerazzurri tennero testa alla corazzata Montegranaro, vinsero 2 gare e furono eliminati in una rocambolesca gara-5, persa nelle Marche per 71-66. Era l’8 maggio 2019, esattamente 13 mesi fa: ci si attendeva per la stagione successiva un ulteriore salto di qualità, ma non andò esattamente così.

4.Continua.



