cosafare la domenica: per la Festa della Mamma lo spettacolo delle "Fontane danzanti" questa sera a Fondi

Il terzo appuntamento della rubrica #cosafareladomenica a Latina e in provincia è dedicato, oggi 8 maggio, ovviamente alla Festa della Mamma. Si va a Fondi per ammirare le fontane danzanti, giochi di luci e suoni, artisti di strada. E' così infatti che città di Fondi celebra, oggi, la festa della mamma. Sulla scia del successo registrato lo scorso 19 marzo, in occasione della giornata dedicata al papà, torna quindi in piazza Unità d'Italia, l'affascinante spettacolo delle fontane danzanti.



Una bella proposta per trascorrere con gli affetti più cari una serata a suon di divertimento e colori e, in particolare, per ringraziare tutte le mamme per il lavoro, i sacrifici e l'amore che quotidianamente donano. Le suggestive coreografie fatte di luci, colori e suoni inizieranno alla ore 20:30 in Piazza d'Italia, ma il divertimento per grandi e piccini prenderà il via già nel pomeriggio con gli spettacoli degli artisti di strada.















Proseguono così - sottolineano dal Comune di Fondi nella pagina Facebook dell'ente i grandi appuntamenti volti a destagionalizzare la programmazione degli eventi e ad attrarre turisti e visitatori anche durante i weekend primaverili. L'invito del sindaco Beniamino Maschietto e degli assessori al turismo e alle attività produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato è quello ad uscire già nel primo pomeriggio per vivere gli spettacoli degli artisti in strada. Dalle ore 16.30 in poi, in piazza IV Novembre, si esibiranno infatti gli artisti Piero Ricciardi e Mago Crispino.



In alternativa si potrà andare a Sermoneta. A fare da cornice alle iniziative organizzate dall'Università delle Tre Età in collaborazione con il centro sociale anziani Centro Storico, sarà la Loggia dei mercanti. Alle 17,30 è in programma l'evento ideato da Vittorio Bevivino dal titolo Festa della mamma: i poeti e le madri: durante la manifestazione saranno lette alcune delle più belle poesie dedicate alla mamma. L'evento è curato da Concetta Feliziani e da Nino Bernardini, e prevede anche l'intervento del professor Rino Caputo. Le letture saranno intervallate da brani eseguiti dall'orchestra I Giovani Filarmonici Pontini diretta dal maestro Stefania Cimino. L'ingresso è libero.

