Cosa fare la domenica: il "Cammino dei cinque colli" a Terracina

Cosa fare la domenica a Latina e in provincia, inauguriamo questa rubrica segnalando la proposta che arriva da una associzione di Terracina, "Savalvolati - Into the wild", che propone per domenica 8 maggio una escusione impegnativa sui monti che circondano la cittadina tirrenica. Un itinerario, "I cinque colli", che raggiunge le cime di Monte Giusto, Monte Cervaro, Monte Acquasanta, Monte Romano e Monte Leano, i rilievi che “abbracciano” Terracina.



«Un anfiteatro montano - spiegano dall'associazione - che ci protegge, caratterizza il nostro territorio, regalandoci tutto l’anno un clima fantastico e temperato. Una biodiversità ricca ed unica nel suo genere. Tracce di un passato fatto di pastori, monaci, briganti e papi che riaffiora ad ogni passo, regalandoci emozioni uniche con scorci e panorami superlativi».



L'itinerario è stato messo a punto sfruttando la Rete Sentieri CAI che insiste sul territorio. «Abbiamo disegnato questo Cammino che da Est ad Ovest, transita sui Cinque Colli aggirando la Città: Partiremo da Piazza Municipio, al cospetto del Teatro Romano e del Duomo, seguendo la traccia CAI 501 Appia superiore, saliremo verso la Ciana agganciando la traccia CAI 541 “la via della Legna e del carbone” agirando Monte Giusto punteremo verso monte Pilucco con superbo affaccio sul lago di Fondi, poi seguendo “la Via dei Cippi di Confine” (CAI 531) proseguiremo verso monte Cervaro, poi monte Acquasanta fino a raggiungere monte Romano, la quota più alta del tracciato . Da qui ridiscenderemo (CAI 532) verso la “Cattedrale” Carsica di Camposoriano. Poi con seguendo la “Variante di Camposoriano” (CAI 532A) aggireremo Monte Cavallo Bianco per proseguire verso i “Pascoli Alti” di Monte Leano (CAI 530) completando infine l’escursione scendendo verso il Santuario di San Silviano. Un bel percorso "tosto" di 28km con oltre mille metri di dislivello relativo».

Attenzione, però, considerando il dislivello e sopratutto la lunghezza del tracciato, questa escursione è consigliata ad escursionisti esperti ed allenati, anche se l'associazione segnala per chi volesse cimentarsi, «la possibilità di percorrerne solo alcuni tratti, utilizzando le tappe intermedie: Fonte di Santo Stefano e Cattedrale di Campo Spriano». Per chi invece si sente pronto la partenza sarà domenica 8 maggio alle 7 da Piazza Municipio a Terracina. Per partecipare è obbligatoria l aprenotazione e l'iscrizione all'associazione (quota sociale 15 euro l'anno, assicurazione compresa). Per informazioni 3405546554 o 3936962759.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Svalvolati into the Wild” è nata a Terracina nel 2017 con lo scopo «di far vivere ai giovani ed ai meno giovani, il benessere fisico e mentale attraverso il camminare a contatto con la natura». «La nostra provincia – spiega il presidente Ivano Giuliani – su questo offre un territorio meraviglioso che permette in un sol colpo non solo di apprezzare e vivere le bellezze del mare ma anche quelle di un territorio montano ricco di sentieri e scenari stupendi spesso nascosti alla vista di molti».