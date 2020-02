Corteo per le stagionali Findus: chiusa l'Appia a Cisterna dalle 17.30 alle 20.30

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, dalle 17.30 fino alle 20.30 sarà chiusa la strada statale 7 Appia all'altezza del centro abitato di Cisterna di Latina, tra il chilometro 54,700 e il km 56,850. «Il provvedimento, come concordato

con la Questura di Latina, si è reso necessario - spiegano dall'Anas - per consentire il passaggio di un corteo di lavoratori. Sul tratto della statale, come concordato con la Questura, saranno presenti deviazioni su viabilità limitrofe con la presenza di presidi da parte del personale Anas».

La manifestazione è stata organizzata per sostenere la vertenza delle lavoratrici stagionali Findus a cui l'azienda non ha rinnovato il contratto dopo l'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Dignità". La fiaccolata che partirà da Palazzo Caetani alle 17.30 nel centro di Cisterna, raggiungerà poi lo stabilimento Findus.