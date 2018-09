Corso per arbitri di calcio, aperte le iscrizioni alla sezione di Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono aperte le iscrizioni per il corso di arbitri di calcio che si svolgerà a partire dal 9 ottobre presso la sezione Aia di Aprilia che annovera, tra i suoi iscritti, il direttore di gara di serie A Maurizio Mariani. Proprio lui è stato scelto come "testimonial" della campagna di iscrizioni.Il corso è rivolto a chi ha un'età compresa tra 15 e 35 anni e prevede crediti formativi scolastici, l'ingresso gratuito negli stadi e un rimborso spese per le partite arbitrate.La sezione di Aprilia è molto attiva sul territorio e chi fosse interessato può contattarla allo 069271996 oppure trovando i riferimenti a questo link