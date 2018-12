Corrieri di droga arrestati con 230 chilogrammi di hashish ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia dopo essere state sorprese con un carico di 230 chilogrammi di droga. Lo stupefacente, confezionato come se fossero delle valigie, era su un'auto sospetta - un'Audi A4 con targa francese - contraffatta preceduta da un'altra "pulita", un'Alfa 156.I militari, che da tempo tengono sotto controllo i movimenti di persone legate al mondo della droga, sono intervenuti sulla Pontina e hanno fermato le due auto. Su una c'era un marocchino già noto per precedenti specifici, insieme a una donna italiana che ha piccole pendenze con la giustizia. Sull'altra, invece, un marocchino incensurato che però ha fornito un documento falso.Nel vano portabagli dell'auto e sui sedili posteriori c'erano le confezioni di hashish, diviso in pani e sigillato con fogli impermeabili per eludere i controlli delle forze di polizia.Gli uomini del reparto territoriale, agli ordini del tenente colonnello Riccardo Barbera, hanno proceduto con i controlli e successivamente condotto in carcere i due uomini a Latina e la donna a Rebibbia. L'attività di indagine affidata al nucleo operativo radiomobile e alla sezione operative - dirette dai capitani Ruiu e Mascolo - prosegue per accertare la provenienza della droga.Sul mercato il valore dell'hashis sequestrato si aggira sul milione di euro.