A Gaeta un caso positivo nella scuola d'infanzia Virgilio": lunedì resterà chiusa

Un caso positivo nella scuola d'infanzia "Virgilio" a Gaeta, dove un'intera classe è in quarantena. Lunedì il plesso resterà chiuso. Sono sospese le lezioni sia nel plesso edlementare che in quello dell'infanzia. L'amministrazione comunale si è attivata con l'assessore alla Pubblica Istruzione Gianna Conte e, d'accordo con la dirigente scolastica Mariangela Rispoli, è stata disposta la sanificazione dei locali. Martedì sarà ripresa l'attività didattica nel plesso scolastico, tranne che nella classe della scuola d'infanzia in cui si è registrato il caso positivo.

Vedi anche 》Coronavirus, altri 64 positivi in provincia di Latina. Cluster tra militari a Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA