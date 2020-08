Coronavirus, zero positivi. Attesa per l'esito dei tamponi del cluster della movida

«Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi». Lo riferisce la Asl di Latina nel consueto bollettino quotidiano sull'emergenza Covid. Sempre dall'azienda «invitano le persone che hanno avuto contatti con i positivi dei focolai Sabaudia – Latina (movida) ed in particolare gli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia “Lido Azzurro” nel periodo 24 -31 luglio, a contattare il numero verde emergenza Covid 800.118.800» e informano che «Sono attualmente in corso le processazioni dei tamponi delle persone, già individuate, che hanno avuto contatti con i positivi dei focolai di cui sopra; i risultati saranno disponibili nelle prossime ore».

Vedi anche > Tre nuovi casi a Latina: il bagnino del Lido Azzurro, un bracciante indiano e un uomo di 70 anni

Zero casi odierni fanno sì che il totale dei contagi da inizio pandemia resti 615, con una prevalenza di 10,69 ogni 10.000 abitanti. Sono 528 le persone guarite, 37 le decedute, restano attualmente positivi 50 pazienti, 21 dei quali seguiti a domicilio. «Si raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA