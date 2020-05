Coronavirus, zero nuovi casi in provincia: ma preoccupano Latina e Priverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zero nuovi contagi, 24 Comuni senza nuovi positivi ormai da quattordici giorni, ma preoccupano Latina e Priverno. E' il bilancio fastto oggi dalla Asl (per la prima volta non con un bollettino ma con una videoconferenza a cui hanno paertecipato il manager Giorgio Casati, il direttore sanitario Giuseppe Visconti e il dirigente del dipartimento di prevenzione Sabatucci).Latina e Priverno hanno fatto registrare 4 e 11 casi nelle ultime due settimane, tutti pazienti collegati al cluster del centro dialisi di Priverno ed è per questo che l'attenzione sulle due città rimane altissima. Latina è la città con il maggior numero di casi totali (113), davanti a Fondi (112) e Aprilia (96). Ma è Fondi la città con il più alto indice di prevalenza (il rapporto tra casi ed abitanti) che è pari a 28 (mentre la media provinciale è appena di 9.Questa comunque la mappa ufficiale dei contagi in provincia fornita dalla Asl.Ci sono alcuni scostamenti rispetto ai dati dei giorni scorsi perché, ha spiegato Casati, il conteggio è stato depurato da tutti i positivi che non sono residenti o domiciliati a Latina (ma ricomprende per la prima volta i pontini che sono stati contagiati e curati fuori provincia). In particolare sono calati i guariti (oggi 372) perché in precedenza venivano conteggiati anche quelli con tampone prima indeterminato e poi negativo. Trenta i morti pontini, mentre sono 540 i casi totali, 138 le persone attualmente positive e di queste 97 sono curate in casa e 41 in ospedale.