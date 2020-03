Coronavirus, anche la Top volley Cisterna sospende gli allenamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Top Volley Cisterna, da questa mattina - giovedì 12 marzo - ha sospeso gli allenamenti anche della prima squadra che partecipa al campionato di Superlega. Mentre nelle precedenti settimane erano state annullate le attività del settore giovanile, ora anche Jean Patry e compagni resteranno a casa: troppo più importante il rispetto per la salute rispetto alle dinamiche dello sport, seppur di altissimo livello come quello del massimo campionato italiano.«Abbiamo scelto di sospendere completamente l’attività perché è giusto rispettare la salute dei nostri giocatori, in questo momento così delicato non è il caso di pensare agli obiettivi sportivi ma vogliamo che i nostri atleti siano più tranquilli a casa, lo stesso discorso vale per lo staff e per tutte le persone che collaborano con noi - spiega Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley - a questo punto penso sia giusto imporre uno stop da parte nostra: il fermo totale dell’attività sarà valido fino a quando sarà necessario, sempre nel rispetto delle regole e nell’attesa di avere ulteriori indicazioni da parte della Lega Pallavolo Serie A».