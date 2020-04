Coronavirus, musica e immagini per incoraggiare gli infermieri del 118 e degli ospedali

«Ho guardato tutta la vostra sofferenza quando le battaglie infuriavano davvero

e anche se mi hanno fatto così male, nella paura e nell’agitazione, non mi avete mai abbandonato».

Sono le parole di “Brothers in Arms” dei Dire Straits sulle note del quale Tommaso Del Monte, infermiere Ares 118, ha costruito un video. Ci sono le immagini di incidenti, delle tute biocontenitive, ma anche di momenti spensierati. «L’ho fatto per incoraggiare tutti e salutare i colleghi degli ospedali, siamo tesi si esce con la paura di finire come tanti di noi già ricoverati e intubati in tutta Italia».

