Il vescovo di Latina, monsignor Mariano Crociata, ha fatto visita alla tenda pre triage dell'ospedale "Santa Maria Goretti". Non potendo portare i tradizionali auguri di Pasqua ai ricoverati, il vescovo si è fermato alla tenda dove vengono accolti i pazienti potenzialmente Covid e ha detto: «Esprimo sentimento diffuso di gratitudine e apprezzamento per il lavoro che i medici e il mondo sanitario stanno facendo in questa epidemia, questo fenomeno di minaccia collettiva alla salute. Lo dico a voi che operate sul fronte e attraverso di voi a tutti quelloi che lavorano sul campo».

Il vescovo ha fatto poi gli auguri di Pasqua: «In quello che fate c'è il significato di questa ricorrenza, un lavoro che fa passare dalla malattia alla salute, a volte dalla morte alla vita ovvero dal pericolo di morte alla vita, voi potete ben comprendere come un malato al quale viene restituita la salute si sente risorgere»

«Raggiungere una vita nuova ora e per sempre è l'augurio che faccio ai malati, ai medici, a tutti quelli che lavorano in questo momento, grazie» - ha concluso Crociata prima di impartire la benedizione.

