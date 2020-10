Riscontrato un caso di positività al covid 19 nella Nazionale di Canottaggio che ha partecipato lo scorso week end al campionato Europeo Assoluto di Poznan, in Polonia. Una competizione che, per via della pandemia in corso, si era tenuta a porte chiuse. Nonostante tutte le accortezze e le attenzioni l'atleta ha contratto il coronavirus. La comunicazione è stata diramata nella giornata di ieri dal segretario generale della Federazione Italiana Canottaggio, su indicazione del medico federale. Ovviamente, per questo motivo, oltre all'atleta riscontrato positivo, tutti i componenti della delegazione vale a dire atleti, tecnici, medici e dirigenti dovranno osservare un periodo di quarantena fiduciaria di 10 giorni, presso le rispettive abitazioni. C'è apprensione anche a Sabaudia dove la nazionale di canottaggio si allena e dove hanno sede le società sportive dalle quali provengono la maggior parte degli atleti azzurri. I ragazzi, rientrati dal campionato europeo si apprestavano a partire per Varese dove, nel week end, è in programma il campionato italiano di canottaggio.

Ovviamente non scenderanno in acqua nel prossimo fine settimana e l'importante competizione subirà un deciso contraccolpo a causa di questa positività che impedirà ai più grandi atleti italiani del reno di confrontarsi per ottenere il titolo tricolore. Atleti, tecnici, medici e dirigenti sono quindi in isolamento presso le rispettive abitazioni, molti dei quali proprio a Sabaudia, nella speranza che si tratti di un caso isolato di positività circoscritto ad un solo atlete e che il covid non abbia invece colpito altri elementi della compagine azzurra.

