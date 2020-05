Perdite per oltre 10.000 euro nel 60% dei casi, riaperture a giugno, disponibilità a investire in pubblicità, bocciatura totale delle misure adottate a livello nazionale, regionale e comunale, maggiore attenzione da parte delle amministrazioni locali. L'associazione "Riviera d'Ulisse" ha proposto un questionario/sondaggio per recuperare una visione dal “basso”, ovvero raccogliere in modo diretto le istanze del mondo del turismo professionale del territorio dopo l'emergenza Coronavirus.

«L'invito - spiegano - è stato accolto da moltissimi operatori - più di duecento tra partite IVA, distributori, fornitori, e tanti altri ancora – che hanno deciso di fornire il contributo della loro esperienza, rispondendo a dieci domande-guida per tracciare lo stato delle varie attività e le prospettive della loro ripresa. Dal campione di partecipanti – attinenti al settore commerciale e alle attività di ristorazione e turistico/stagionali - è emerso che le perdite si attesterebbero tra un meno di 5mila euro ad un massimo di più di 50mila euro – mentre per quanto riguarda la “ripartenza” - perlopiù legata ai mesi di maggio e giugno – essa è fonte di forti timori legati ai cambiamenti in atto».

Le difficoltà? «Mancanza di clienti e diffidenza dei cittadini a tornare alla normalità , pur dicendosi disposti – per la maggior parte - ad attuare tutte non solo le misure di sicurezza previste dalla legge, ma anche altre in aggiunta, e per tornare competitivi sul mercato investendo sulla “pubblicità” ed anche sull'“abbassamento dei prezzi”, operazioni per le quali molti dicono di volersi affidare anche all'e-commerce».



«Il sondaggio lanciato dall'associazione Riviera d'Ulisse – commenta Delio Fantasia cogliendone l'aspetto sociologico - è stato un modo diretto per iniziare ad interrogarsi sul futuro del comprensorio e, pur non avendo alcuna pretesa di scientificità, ha evidenziato una peculiarità che forse è sfuggita a tutti gli analisti, compresi i promotori del sondaggio. Ciò che emerge forte è la consapevolezza che la cosiddetta 'fase due' deve tener conto – più di tutto - delle difficoltà del mercato legate alla diffidenza/impedimento dei cittadini di rispondere al mercato».

Parlare di Riviera d'Ulisse rimanda subito al settore turistico balneare che sicuramente – con l'approssimarsi della stagione estiva – vivrà profondi scossoni. «A tal proposito, alla luce dei risultati del sondaggio – interviene tributarista di Fondi Domenico Massa - sento di rivolgere un accorato appello alla città, ai comuni vicini, con messaggi rassicuranti e responsabili, di consumare l'offerta turistica, culturale e non solo, che il comprensorio offre»

«E' evidente che per i prossimi mesi le persone resteranno in disparte in attesa di tempi migliori – aggiunge, infine, il tour operator di Formia Alessandro Salvatore- da un punto di vista turistico sta a noi andarle a trovare, tranquillizzarle e fare proposte allettanti, da questo punto di vista la vendita on line sarà importante, ma fondamentale è ristabilire un rapporto umano».

