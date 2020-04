Coronavirus, il progetto #TiAscolto dell'Associazione psicologi di Aprilia

L’Associazione delle Psicologhe e degli Psicologi di Aprilia lancia il progetto #TiAscolto, creando uno spazio attraverso il quale i cittadini potranno mettersi in contatto e dialogare con psicologi professionisti per affrontare un momentaneo stato di ansia generato dalla difficile situazione e dai risvolti dell’emergenza sanitaria.

«È un momento difficile per tutti noi, il Coronavirus ci ha costretti a fermarci e a distanziarci, privandoci della più importante delle funzioni umane: la cooperazione - dicono dall'associazione - Possiamo fermarci, prenderci del tempo, rivalutare i nostri bisogni ed i nostri affetti, tentare di essere a contatto maggiormente con le nostre emozioni e i nostri bisogni. Non per tutti, però, è una impresa possibile, o facile. Molti non riescono a gestire l’elevata dose di preoccupazione, stress, ansia, paura che la condizione di isolamento sociale e la precarietà socio-economica che deriva da questa emergenza sanitaria impone alle nostre vite. Per alcuni stare a casa è un vero e proprio dramma, e perdere quel minimo di comfort dovuto alle proprie relazioni esterne, qualunque esse siano, è problematico e rischia di acuire situazioni già di

per sé molto complesse».

I professionisti dell'associazione hanno deciso di mettere a disposizione uno spazio di ascolto attivo che offrirà la possibilità di servirsi di un colloquio gratuito della durata di 50 minuti, tramite telefono o strumenti di videochiamata (Skype, Duo, Facetime, Whatsapp).

«L’obiettivo sarà quello di offrire uno spazio empatico, dove accogliere bisogni emotivi impellenti e gestire vissuti ed emozioni che possono, in questo momento, creare esperienze di ansia, panico, paura e sopraffazione, tipiche delle situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo».

Non sarà uno spazio terapeutico e sarà accessibile a tutti gratuitamente, con particolare attenzione ai professionisti sanitari direttamente coinvolti nell’emergenza, previo contatto e compilazione di un form di richiesta tramite l’indirizzo mail assppa2020@gmail.com o prendendo contatto direttamente con i professionisti a disposizione.

Il sevizio rimarrà attivo fino a emergenza conclusa e integra quelli già messi a disposizione da associazioni ed istituzioni nazionali e del territorio.



