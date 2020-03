Coronavirus: a Terracina donate scatole di cornetti al personale del pronto soccorso dell'ospedale "Fiorini"

Ultimo aggiornamento: 12:51

Sono loro i veri eroi di questo tempo surreale: i medici, gli infermieri e ogni singolo componente del personale sanitario degli ospedali di tutta Italia che ogni giorno, h24, stanno combattendo in prima linea contro la minaccia, invisibile ma terribilmente concreta, del Covid-19. Dire a queste persone grazie è cosa minima, e c'è chi glielo dimostra con i fatti. E' successo ieri sera e questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale "Alfredo Fiorini" di Terracina dove sono state lasciate decine di scatole piene di cornetti. Ieri sera c'ha pensato una pasticceria del posto, questa mattina un ragazzo sceso da un furgone senza nome. La distanza fisica è stata mantenuta, ma simbolicamente quei cornetti sono stati un abbraccio fortissimo per tutti loro. "Li abbiamo distribuiti a tutti i reparti dell'ospedale- ci ha raccontato il personale in servizio presso il pronto soccorso del "Fiorini"- E' stata una piccola boccata d'ossigeno in questi giorni irrefrenabili di lotta contro il tempo. Un grazie di cuore a chi ha voluto pensare a noi".Intanto quello di oggi sarà un giovedì anomalo dopo che il sindaco di Terracina facente funzione Roberta Tintari ha ritenuto opportuno sospendere il mercato settimanale del giovedì di viale Europa fino al prossimo 3 aprile; stessa decisione per quello di Borgo Hermada del lunedì. Mala tempora currunt, e bisogna limitare il più possibile occasioni di contagi e diffusione del virus. Per un po’ le relazioni sociali si mettono in stand by. E c’è chi pensa a mettersi a disposizione di chi potrebbe trovarsi in difficoltà. Come i ragazzi della Jungle Team, un’agenzia di comunicazione e marketing di Terracina, che hanno ideato e sviluppato a proprie spese un sito web, ( terracinarisponde.jungleteam.it/ ) dove chiunque, le attività di Terracina e dintorni, possono offrire in maniera aggregata servizi e prodotti: servizi di consegna a domicilio, consulenze via web, allenamento on line. Il servizio è totalmente gratuito e la solidarietà corre sul web. Immancabile la pagina "Sei di Terracina se" che da qualche giorno ha lanciato l'iniziativa "Dal balcone di casa" invitando gli utenti ad inviare su Facebook fotografie scattate da casa: decine e decine di scatti stanno riempiendo la pagina. Oramai il motto è #iorestoacasa.