Coronavirus, Confail: «Niente tamponi a personale convenzionato del 118, Regione intervenga»

«Tamponi solo per pochi eletti». A denunciarlo è il segretario provinciale del Confail Sanità, Vinicio Amici, rispetto alla situazione della provincia di Latina sulle misure di prevenzione per il Coronavirus tra gli operatori sanitari. Provincia nella qualeci sono postazioni del 118 gestite direttamente da Ares, l'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria, e altre affidate a privati che da anni svolgono il servizio.

« Zingaretti ha dato il via per effettuare i tamponi agli operatori 118 Ares che sono 3 i di ambulanze a Sezze, Fondi e Castelforte, e 2 con automedica a Priverno e Cisterna. Solo queste sono a gestione diretta, ma il 118 nella provincia di Latina è tutto dei privati convenzionati per un totale di 20 postazioni di ambulanza e 3 di automedica. Sono quelli che chiamate eroi, ai quali non date l’incentivo, che escludete dai tamponi e ai quali non più neanche la tuta ma basta il camice», La domanda è semplice: «Perché agli operatori convenzionati che oggi tutelano i cittadini non spetta di richiedere di essere sottoposti al tampone a meno che non presentano sintomi? Sappiamo bene che sono in contatto per 12-24 ore con pazienti che possono essere tutti potenziali pazienti “zero” La Confail chiede che siano sottoposti immediatamente tutti gli operatori convenzionati per la loro tutela e quella dei loro famigliari»

