Ultimo aggiornamento: 08:57

Quando gli hanno detto che forse era il caso di fare l'esame per stabilire se avesse contratto l'influenza che sta mettendo in ginocchio l'Italia, è stato colto da malore e per poco ci ha rimesso la vita. Un infarto e un salvataggio in extremis, grazie ai mezzi del trasporto ospedaliero della Asl di Latina, visto che quelli dell'Ares 118 di norma usati per le emergenze sul territorio erano tutti impegnati.Una storia a lieto fine quella di un uomo di 72 anni, arrivato d'urgenza da Terracina al Santa Maria Goretti e trattato appunto per l'infarto. Se è positivo o meno al test si vedrà oggi, intanto un primo passo è stato fatto. In questi giorni di grande emergenza è una situazione di stress per tutti coloro che lavorano nel settore della sanità, da chi presta i soccorsi a chi organizza i turni facendo i conti anche con qualche quarantena, da chi assiste i malati a chi si trova in prima linea nelle malattie infettive. Ciò non toglie che quando si tratta di intervenire, nessuno si tira indietro. E così è stato ieri, quando in mancanza di ambulanze si è attivato il servizio della Asl. A chiamare i soccorsi erano stati i familiari, secondo una prima ricostruzione l'uomo - che aveva sintomi influenzali - aveva chiamato il medico di base e di fronte alla notizia che era il caso di fare il test era stato colto da malore.Sarebbe successo lo stesso? È probabile di sì, l'infarto - per ricordare una vecchia pubblicità natalizia - quando arriva arriva, ma certo la coincidenza è singolare. Salvato dall'arresto cardiaco, si spera adesso che il tampone sia negativo e quella capitata ieri sia semplicemente una disavventura da raccontare quando ci ritroveremo a dire «ai tempi del Coronavirus è successo che...»