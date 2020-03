Coronavirus, piattaforma e-learning e video agli studenti della Latina formazione lavoro

«Cari ragazzi, andrà tutto bene». Inizia così la mail spedita agli studenti dalla Latina formazione lavoro, agenzia formativa della Provincia che ha messo in campo un' attività di e - learning rivolta agli studenti di tutti i settori professionali della sede di Latina, Fondi, Aprilia e Terracina, che consentirà loro di recuperare le ore di lezione che in questo periodo di emergenza sono state sospese.



«In attesa di uscire da questo periodo di emergenza, abbiamo pensato a voi, soprattutto a come fare per permettervi di continuare a studiare e non perdere il ritmo - prosegue la mail - abbiamo lavorato all’attivazione di una piattaforma e-learning che vi permetterà di seguire le lezioni, parlare tra voi e con i vostri docenti, pronti ad offrirvi tutto il loro sostegno per andare avanti con lo studio e non fermarvi. Un’equipe di esperti della Latina Formazione ha lavorato nell’impostazione della piattaforma e formato i docenti che sono pronti ad accogliervi. Nei prossimi giorni saremo operativi, ed anche se solo virtualmente, ci potremmo rivedere, sentire e confrontare. Saranno i vostri docenti a contattarvi ed indicarvi come fare. Ci vediamo presto e… #IORESTOACASA»

