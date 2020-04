"Coronello, il virus monello" il video degli studenti di Borgo Hermada commuove Bergamo

«Abbiamo dovuto chiuderci negli appartamenti e non vedere più nemmeno i parenti, niente scuola, zero sport, nessun amico, una sola domanda: quando tutto questo sarà finito?». Matilde è una studentessa dell’istituto comprensivo De Amicis di Bergamo, ed è a protagonista della risposta (in rima) arrivata fino a Borgo Hermada dopo che i loro coetanei pontini avevano realizzato una serie di video per dare coraggio agli scolari bergamaschi.

Il video dei ragazzi di Bergamo

L’iniziativa è partita dall’istituto comprensivo Alfredo Fiorini del Borgo alle porte di Terracina con i ragazzi che hanno realizzato una serie di lavori, tra cui disegni animati inseriti in una sorta di mini-corto metraggio in musica con le immagini del lungomare di Terracina e del cuore di Borgo Hermada che si conclude con la frase «Anche se siamo lontani vi siamo vicini con il cuore». Anche il plesso di La Fiora ha fatto lo stesso, disegni, immagini, sempre in musica e alla fine un commovente invito «Vi aspettiamo» scritto dai ragazzi della primaria, mentre quelli della scuola dell’infanzia di La Fiora hanno illustrato il coronavirus Covid-19 chiamandolo ‘Coronello’ e immaginandolo come una sorta di personaggio, raccontando le vicende e la risposta all’emergenza sanitaria ma con un lieto fine: «Basta mi sono stancato, faccio la valigia e me ne vado» dice il virus Coronello, «bambini tornate a giocare» replicano in coro le maestre.

Il video dei bambini di Terracina

Per uno dei video proposti dagli studenti è stata utilizzata la melodia del cantautore Jacopo Ratini, che in passato ha partecipato a Sanremo Giovani, lui ha ringraziato sui social così: «Su wathsapp mi arriva un video in cui ci sono una serie di disegni realizzati da alcuni bambini di una scuola elementare di Terracina per sostenere altri loro coetanei di una scuola primaria di Bergamo, dove l'emergenza covid è ancora molto alta. La canzone che fa da collante a questi disegni è "Ti ho vista sorridere ancora". Non conosco l'autore del video e neppure i bambini della scuola elementare di Borgo Hermada ma, semmai leggerete questo post, sappiate che mi avete regalato un enorme sorriso di gioia. Se siete il nostro futuro, sarete un futuro meraviglioso. Grazie».

