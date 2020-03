Ordinanza del sindaco Coletta: stop a passeggiate e sport al mare e sulla pista ciclabile

Anche il Lido e la pista ciclabile sono vietati. Il sindaco Damiano Coletta ha emesso l'ordinanza che dispone il "divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. Jogging) sulla pista ciclabile lungo via del Lido e su tutto il lungomare di Latina anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo fino al giorno 3 aprile 2020 incluso".



Il provvedimento, necessario a causa dei continui assembramenti, riguarda anche il "divieto di qualsiasi attività sull'arenile e sulla spiaggia di Latina, salvo per i mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia, fino al giorno 3 aprile 2020 incluso".



Per i trasgressori multe di 100 euro e denuncia penale.